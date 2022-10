NYC ayuda a personas mayores y con discapacidad a inscribirse al programa de Congelación de Alquileres: aquí cómo

Lo que debes saber La Ciudad de Nueva York busca que más adultos mayores y neoyorquinos con discapacidades entren al Programa de Congelación de Alquileres, o Rent Freeze, que protege a los inquilinos que viven en residencias asequibles de futuros aumentos de alquiler.

A partir de noviembre, la Unidad de Alcance del Departamento de Finanzas de la ciudad realizará semanalmente horas de inscripción sin cita en los cinco Centros de Negocios del DOF ubicados en cada condado, además de continuar con sus servicios regulares de inscripción.

Según el Informe de congelación de alquileres de 2022, en promedio, los beneficiarios del Programa de Congelación de Alquileres durante cinco a diez años ahorran entre $176 y $191 al mes. Para los beneficiarios en el programa durante diez a quince años, ese beneficio aumenta a un promedio de $307 y $340.

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York busca que más adultos mayores y neoyorquinos con discapacidades entren al Programa de Congelación de Alquileres, o Rent Freeze, que protege a los inquilinos que viven en residencias asequibles de futuros aumentos de alquiler.

El Departamento de Finanzas de la ciudad, (DOF, por sus siglas en inglés), publicó el lunes su informe de 2022 sobre el programa y anunció sus esfuerzos de divulgación ampliados para inscribir a más personas de estas comunidades. En el reporte se reveló que "decenas de miles de personas mayores y neoyorquinos con discapacidades siguen dependiendo de este importante beneficio para evitar que suba el alquiler, ahorrar dinero y permanecer en sus hogares, pero también reveló la primera disminución en las inscripciones en los últimos años en 2020

A partir de noviembre, la Unidad de Alcance del DOF realizará semanalmente horas de inscripción sin cita en los cinco Centros de Negocios del DOF ubicados en cada condado, además de continuar con sus servicios regulares de inscripción. Los neoyorquinos también pueden programar una cita aquí para visitar un Centro de Asistencia del Departamento de Finanzas. Las citas virtuales también estarán disponibles " , dijo el comisionado del Departamento de Finanzas, Preston Niblack. "Esto refleja los efectos de la pandemia de COVID-19, que ha tenido un impacto particular en la población vulnerable".

"Los programas SCRIE y DRIE son herramientas críticas que aseguran que las personas mayores y los neoyorquinos con discapacidades puedan seguir pagando su alquiler", dijo el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams. "A través de estos esfuerzos de divulgación ampliados, nuestro objetivo es difundir el conocimiento del programa para inscribir a más participantes y garantizar que nuestra ciudad siga siendo asequible y accesible para nuestros neoyorquinos más vulnerables".

A partir de noviembre, el personal del DOF estará en cada uno de los Centros de Negocios del DOF semanalmente para ayudar con la inscripción o renovación de los beneficios de congelación de alquiler. A continuación la tabla para conocer las ubicaciones, fechas y horas exactas:

¿Cuáles son los requisitos para el programa Rent Freeze?

Requisitos del Programa de Exención de Aumento de Renta para Ciudadanos Mayores (SCRIE):

Edad: 62 años o más.

Ingreso familiar combinado: $50,000 o menos.

Más de un tercio de los ingresos mensuales del hogar deben gastarse en alquiler.

Además de residir en una unidad que califique, el solicitante debe estar nombrado en la orden de alquiler o tener derechos de sucesión.

Residencia en piso de alquiler regulado o sujeto a la Ley de Financiación de la Vivienda Privada.

Requisitos del Programa de Exención de Aumento de Renta por Discapacidad (DRIE):

Edad: 18 años o más.

Ingreso familiar combinado: $50,000 o menos.

Más de un tercio de los ingresos mensuales del hogar deben gastarse en alquiler.

Además de residir en una unidad que califique, el solicitante debe estar nombrado en la orden de alquiler o tener derechos de sucesión.

El solicitante debe haber recibido Seguridad de Ingreso Suplementario, Seguro de Discapacidad del Seguro Social, Medicaid relacionado con la discapacidad o una pensión por discapacidad o compensación por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos o del Servicio Postal de los Estados Unidos.

Residencia en piso de alquiler regulado o sujeto a la Ley de Financiación de la Vivienda Privada.

¿Cómo inscribirme al programa y encontrar más información?

Para más información ir aquí o puede llamar al 3-1-1.

Antecedentes/Informe de congelación de alquileres de 2022:

El Programa de Congelación de Renta de la Ciudad de Nueva York, que incluye el Programa de Exención de Aumento de Renta para Ciudadanos Mayores (SCRIE) y el Programa de Exención de Aumento de Renta por Discapacidad (DRIE), ayuda a las personas que califiquen a permanecer en viviendas asequibles al congelar su renta, lo que podría ahorrarles cientos de dólares al mes mientras permanezcan en el programa. Cuanto más tiempo permanezca la persona en el programa, mayores serán sus beneficios con el tiempo, debido a los aumentos en lo que el arrendador podría cobrar legalmente según la Junta de Directrices de Rentas de la Ciudad de Nueva York. Esto hace que la renovación de los beneficios de congelación de alquileres sea crucial para el éxito del programa y garantizar que los neoyorquinos reciban el máximo beneficio posible.

Según el Informe de congelación de alquileres de 2022, en promedio, los beneficiarios de SCRIE y DRIE que han estado inscritos en el Programa de Congelación de Alquileres durante cinco a diez años ahorran entre $176 y $191 al mes, respectivamente. Para los beneficiarios en el programa durante diez a quince años, ese beneficio aumenta a un promedio de $307 para los beneficiarios de SCRIE y $340 por mes para los beneficiarios de DRIE.

La cantidad de beneficiarios de SCRIE y DRIE había aumentado constantemente desde 2014, y la cantidad de beneficiarios creció un 6.9 % entre 2014 y 2020. Si bien los esfuerzos de divulgación previos a la pandemia habían recorrido un largo camino para inscribir a más neoyorquinos en el programa, las inscripciones disminuyeron en 2020 luego de las importantes interrupciones y dificultades provocadas por el COVID-19.

Entre 2016 y 2019, la cantidad de hogares con congelación de alquileres en la ciudad de Nueva York aumentó cada año, de 72,299 en 2016 a un máximo de 75,515 en 2019. En 2020, el número total disminuyó un 5.1 % a un total de 71,665 hogares, 59,862 de los cuales recibieron beneficios SCRIE y 11,803 de los cuales recibieron beneficios DRIE. Para 2019, el año más reciente para el que se dispone de estimaciones, un total de 135,111 hogares cumplían el requisito para el programa. La edad promedio de los beneficiarios de los beneficios en 2020 fue de 77 años para la SCRIE y de 62 para la DRIE, y el tamaño promedio del hogar fue de 1.5 personas tanto para la SCRIE como para la DRIE. La cantidad promedio de años que los beneficiarios permanecieron en el programa varió de 7.2 años en Staten Island a 8.5 años en El Bronx y entre 9.0 y 9.6 años en Brooklyn, Manhattan y Queens. Un mayor número de años en el programa se correlaciona con un monto de beneficio mensual promedio más alto.

Con el inicio de la pandemia de COVID-19, un número cada vez mayor de beneficiarios de congelamiento de alquileres también comenzaron a no renovar sus beneficios o no respondieron a las solicitudes del DOF para obtener información adicional. Como resultado, el DOF ha ajustado sus políticas para mantener todos los estados de solicitud activos para aquellos que no hayan completado el proceso de solicitud.