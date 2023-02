Lotería de vivienda en Brooklyn ofrece apartamentos sin costo de renta: mira aquí si calificas

What to Know Una lotería de viviendas asequibles en Brooklyn, destinadas a las personas mayores, ofrecería una renta de $0 mensual por el alquiler de los apartamentos o estudios.

La oportunidad es para los residentes de mínimo 62 años que ganen la lotería para los apartamentos Sunset Ridge Senior Apartments, según la descripción de NYC Housing Connection.

Las solicitudes deben tener matasellos o enviarse en línea a más tardar el 17 de marzo de 2023. Las solicitudes tardías no serán consideradas. Para llenar la solicitud puedes ir aquí.

NUEVA YORK -- Los costos de la renta en la Ciudad de Nueva York cada vez son más elevados, pero existen posibilidades para encontrar alquileres que tengan un precio que se acomode a los bolsillos, y hasta podría llegar a ser prácticamente gratis.

Ese es el caso de una lotería de viviendas asequibles en Brooklyn destinadas a las personas mayores que podrían rentar los apartamentos o estudios sin tener que pagar un costo de alquiler, tan bajo como $0.

A continuación te contamos los detalles de cómo solicitar uno de los espacios, requisitos y la descipción del edificio en Brooklyn.

¿Dónde queda Sunset Ridge Senior Apartments?

Los apartamentos para personas mayores de Sunset Ridge tienen 57 unidades y están siendo construdios en 6309 4th Avenue y 414 Calle 63 Brooklyn, Nueva York 11220 en el vecindario de Sunset Park.

Estos tendrán electrodomésticos de alta eficiencia, clases y eventos comunitarios, áreas al aire libre, terraza en la azotea, lavadero compartido.

El edificio se está construyendo a través del Programa de Apartamentos de Alquiler Asequibles para Personas Mayores (SARA) del Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas de la Ciudad de Nueva York y el Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC) y el Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos del estado de Nueva York (SLIHC) y los Programas de Renovación de Viviendas y Comunidades del Estado de Nueva York (HCR).

¿Quiénes pueden solicitar el programa de lotería?

Los que pueden calificar para una de las unidades son los individuos u hogares que tienen al menos un miembro del hogar que tiene 62 años o más y que cumplen con los requisitos de ingresos y tamaño del hogar. Los solicitantes calificados deberán cumplir criterios de selección adicionales.

UNIDADES DISPONIBLES Y REQUISITOS DE INGRESO:

Estudio:

Para los estudios hay 36 unidades disponibles con espacio para una o dos personas.

Ingreso familiar anual: Para una persona: mínimo $0 - máximo $46,700. Para dos personas: mínimo $0 - máximo $53,400.



Apartamento de un cuarto

Para los apartamentos de una habitación hay 21 unidades para una, dos o tres personas.

Ingreso familiar anual: Para una persona: mínimo $0 - máximo $46,700. Para dos personas: mínimo $0 - máximo $53,400. Para tres personas: mínimo $0 - $0 - $60,050.



Otros puntos para tener en cuenta:

Los inquilinos son responsables de la electricidad, incluida la estufa eléctrica. El alquiler incluye calefacción y agua caliente.

El tamaño del hogar incluye a todas las personas que vivirán con la persona, incluidos los padres y los niños. Sujeto a criterios de ocupación.

Los ingresos del hogar incluyen salario, salarios por hora, propinas, Seguro Social, manutención de niños y otros ingresos. Las pautas de ingresos están sujetas a cambios.

*Se aplica un límite de activos de $66,700 sin incluir las cuentas de jubilación designadas específicamente.

¿Cómo puedo solicitar la lotería de vivienda?

Las personas pueden llenar la solicitud en línea o por correo.

Para solicitar en línea, visite nyc.gov/housingconnect.

Para solicitar una solicitud por correo, envíe un sobre con su dirección a SUNSET RIDGE Apartments, C/O Fifth Avenue Committee 621 Degraw Street, Brooklyn, NY, 11217. Enviar solo una solicitud por desarrollo. No envíe solicitudes duplicadas.

NOTA IMPORTANTE: No se deben solicitar en línea y también envíe en papel. Los solicitantes que presenten más de una solicitud pueden ser descalificados. Además, para recibir una traducción de español y la solicitud impresa, envíe un sobre con la dirección a: SUNSET RIDGE Apartments, C/O Fifth Avenue Committee 621 Degraw Street Brooklyn NY 11217. En el reverso del sobre, escriba en inglés la palabra “SPANISH.” Las solicitudes se deben enviar en línea o con sello postal antes de 17 de marzo 2023.

¿Hasta cuándo puedo enviar la solicitud?

No se pedirá depósitos o tarifas de solicitud.

¿Qué pasa después de que se envía la solicitud?

Después de la fecha límite, las solicitudes se seleccionan para su revisión a través de un proceso de lotería. Si el de la persona es seleccionado y parece calificar, será invitado a una cita de criterios para continuar el proceso de determinación. Las citas suelen programarse de 2 a 10 meses después de la fecha límite de solicitud. Se le pedirá que traiga documentos que verifiquen el tamaño de su hogar, la identidad de

los miembros de su hogar y los ingresos de su hogar.

¿Dónde puedo llenar la solicitud?

Para llenar la solicitud puedes ir aquí.

Más información

Para más información de NYC Housing Connect ir aquí.

Para más detalles sobre las viviendas en Brooklyn para personas mayores ir aquí o aquí.